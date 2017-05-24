Страшное видео из Пензы: грузовик протаранил легковушку

Трассу недалеко от "Дизель-Арены" не поделили два автомобиля. В результате столкновения, одна из машин перевернулась на бок.

Сегодня утром, 24 мая, в Пензе грузовик протаранил легковушку. Инцидент произошел около девяти часов на Окружной недалеко от СЗК "Дизель – Арена". После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим, а также сообщили о случившимся в спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу второму и допустил столкновение. Удар оказался настолько сильным, что отечественную легковушку отбросило в сторону и перевернуло. На кадрах можно заметить: оба транспортных средства, "ГАЗ-33021" и "ВАЗ-21110" получили серьезные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. К счастью, обошлось без трагических последствий: водители отделались ушибами.

Ранее мы сообщали, что появились жуткие новости из Гатчины: трассу не поделили две легковушки.



Видео: группа вконтакте "Пенза Live"