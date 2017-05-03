Видео из Карелии: в центре города пьяный неадекват устроил перестрелку с полицейскими

Вооруженный мужчина спрятался в подвале жилого дома, выкрикивал угрозы в адрес местных жителей и убил собаку.

Сегодня утром, 3 мая, в Петрозаводске неадекватный мужчина устроил перестрелку с полицейскими. Инцидент произошел около 5 часов в доме №31 на Герцена. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео спецоперацию.

Предположительно, неизвестный вооруженный мужчина спрятался в подвале жилого дома. Он угрожал жильцам расправой. Кроме того, отчетливо были слышны выстрелы. Правоохранителям пришлось частично эвакуировать дом.

В настоящее время дебоширу задержали. Судя по всему, он находился в состоянии наркотического опьянения. Известно, что злоумышленник получил ранение. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Местные жители и сотрудники полиции не пострадали.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось задиристое видео из Якутска: несколько парней устроили массовую драку.



Видео: youtube, Георгий Чентемиров