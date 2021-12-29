В кафе села Донецкой области произошла перестрелка

Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

В Донецкой области на территории кафе произошла перестрелка. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу регионального управления полиции.

Инцидент произошел в селе Гранитное в ночь на 13 февраля. По предварительным данным, стрельба произошла в результате конфликта между посетителями заведения. Известно, что два человека погибли и два пострадали. Стрелявшие задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство, а также о хулиганстве.

Ранее в Челябинске загорелся лакокрасочный завод.

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