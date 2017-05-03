Задиристое видео из Якутска: несколько парней устроили массовую драку

Около торгового центра между молодыми людьми завязался конфликт, который быстро превратился в потасовку: на глазах у прохожих несколько парней стали зверски избивать одного. С трудом угомонить разгневанных мужчин удалось охранникам близлежащего заведения.

Недавно в сети появилось видео массовой драки в Якутске. Инцидент произошел около торгового центра на Чайковского. Несколько парней зверски избили двух молодых людей. Конфликт попал в объектив камеры очевидцев.

На кадрах можно заметить, как сначала несколько мужчин избивают друг друга, а потом компания начинает бить одного ногами. Позже парни переключаются на другую жертву.

Угомонить разгневанных драчунов с трудом удалось охранникам торгового центра. В настоящее время известно, что в полицию никаких заявлений от пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Ростова: местный ОМОН избил болельщиков "Спартака".



Видео: youtube, Sakhapress Интернет-газета