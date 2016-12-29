Жесткое видео из Ростова: местный ОМОН избил болельщиков "Спартака"

Футбольным фанатам надоело стоять в очереди, и они решили пройти на стадион, перебравшись через забор.

В минувшую субботу, 22 апреля, в Ростове-на-Дону встретились "Спартак" и "Ростов". Попасть на стадион по неизвестным причинам было довольно затруднительно, из-за чего и началась давка. Очевидцы происшествия зафиксировали инцидент на видео.

На кадрах можно заметить, как между сотрудниками полиции и футбольными фанатами завязалась настоящая драка.

По одним сведениям, потасовка началась из-за того, что одни болельщики пришли в сектор, где должны были сидеть "красно-белые", а турникеты на их билеты не стали реагировать. По другим, фанатам просто надоело стоять в очереди, и они решили попасть на стадион через забор.

Известно, что после стычки были задержаны 13 человек. Кстати, "Спартак" проиграл "Ростову" со счетом 3:0.

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Видео: твиттер, Difference