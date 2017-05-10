Жуткое видео из Бурятии: трассу не поделили две легковушки

В Улан-Удэ автоледи не справилась с управлением и протаранила иномарку. В результате виновницу ДТП госпитализировали в больницу.

Сегодня утром, 10 мая, в столице Бурятии трассу не поделили два транспортных средства: "Тойота" и "Ниссан". Инцидент произошел около 8 часов 45 минут на Борсоева возле дома №13. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия серьезной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, 31-летняя автоледи намеревалась совершить разворот. Однако женщина не убедилась в безопасности маневра и, резко повернув руль, протаранила "Ниссан". На кадрах можно заметить, что от удара обе машины сильно смяло.

В результате серьезного ДТП пострадала виновница аварии. В срочном порядке ее госпитализировали в больницу. По предварительным данным, она получила повреждения таза.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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