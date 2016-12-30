Появилось видео противостояния полуголого мужчины и ДПС на Обводном

Частично оголившийся мужчина разгуливал по проезжей части набережной Обводного канала.

Новый год стремительно приближается, и некоторые жители Петербурга уже начали отмечать. Некоторые празднуют с начала недели. Один из таких чудиков начал эпатировать общество на набережной Обводного канала. Наверное, мужчина захотел, чтобы его заметили все. Для этого он сделал многое: частично оголился и вышел на проезжую часть. Он шел навстречу потоку. Но автомобили обходил. Водителям приходилось притормаживать. Чтобы не задеть странного пешехода.

На камеру видеорегистратора попал момент, когда к нарушителю подъезжают сотрудники ДПС. Скорее всего, после этого мужчину задержали для разъяснения его странного поведения.

Недавно появилось видео пробежки абсолютно голого мужчины по Ижевску. Смельчак пробежал в чем мать родила по улицам города. При этом температура на улице была -16 градусов. Точной причины голого марафона горожане так и не узнали.

Видео: Youtube / Мегаполис