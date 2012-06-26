Появилось видео пожара вокзала под Тамбовом, который подожгли школьники

Деревянный вокзал 1870 года постройки выгорел полностью

Накануне, 29 января, во второй половине дня в городе Умёт Тамбовской области полностью сгорел вокзал 1870 года постройки.

По предварительным данным два ученика 7 класса местной школы зашли в здание вокзала, чтобы согреться. В здании вокзала находилась только женщина - кассир. Подростки подожгли пластиковые стаканчики, затем потушили их и ушли. Как выяснилось позднее, огонь полностью не был потушен, из-за чего вспыхнул пожар.

В 16.42 кассир сообщила в МЧС о запахе гари. На место выехали спасатели. По старому деревянному двухэтажному зданию огонь распространялся очень быстро. С огнем боролись 7 часов три пожарных расчета. Но здание выгорело полностью. Здание вокзала было исторической ценностью и первым значительным сооружением в этом городе.

Личности подростков удалось установить по записям камеры видеонаблюдения. Полиция выясняет все обстоятельства пожара, полностью уничтожившего здание городского вокзала.

Видео: YouTube/Dima Boltyshov

Фото: ВК,Умёт(Тамбовская область)