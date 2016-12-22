Появилось шокирующее видео пожара на улице Енисейской в Томске

Сегодня днем, 10 февраля, в Томске горело крупное здание на Енисейской улице. Пожар попал на видео.

В эти минуты пожарные борются со страшным возгоранием в административном здании на улице Енисейской города Томска. Первая информация о ЧП появилась в районе 14 часов по местному времени. Сначала жители сообщили пожарным о том, что горит крупный торговый центр, расположенный поблизости, но эта информация была ошибочной. Огонь охватил соседнее здание, в котором располагаются офисы компаний и служебные помещения.

Еще одно видео страшного пожара

Плотная застройка этого участка улицы подарила сотрудникам МЧС немало проблем. Они до сих пор пытаются защитить от огня соседние здания. Из торгового центра эвакуировано более 300 человек, многие очевидцы снимают видео страшного пожара. По первым кадрам с места ЧП можно понять, что пожарным предстоит непростая работа. Языки пламени видны за десятки метров от Енисейской, а работа пожарных расчетов пока что не сильно влияет на территорию возгорания.

По последним данным, огонь повредил и уничтожил пространство в 600 квадратных метров. В зоне ЧП работают более 120 спасателей и 37 единиц техники.

Видео: Instagram