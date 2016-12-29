Появилось видео посадки в снег пассажирского самолета в Японии

В Японии самолет при посадке застрял в снегу. Канал Piter.TV публикует уникальное видео.

Редкое авиационное происшествие случилось сегодня, 19 января, в Японии на острове Хоккайдо. Здесь, в небольшом городке Титосе крупный пассажирский авиалайнер во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Крупный самолет марки Bombardier DHC-8 бухнулся в огромные снежные сугробы за пределами "взлетки". От удара в воздух поднялись огромные облака снежной пыли, которые практически полностью окутали летающую машину. Однако именно снег спас пассажиров и экипаж от серьезных последствий аварии. Сугробы выполнили функцию природного амортизатора и уберегли лайнер от разрушения.

В Сети уже появилось видео этого уникального момента. Его публикует на своем сайте местный телеканал NHK. По ролику можно понять, что пилотам не удалось правильно затормозить на взлетно-посадочной полосе из-за толстого слоя снега на ней. Особенно эффектно и пугающе смотрится момент первого контакта самолета с сугробами за пределами ВПП. Здесь же публикуются интервью с шокированными, но живыми пассажирами самолета.

Видео: Канал NHK, Япония и DoshinWeb