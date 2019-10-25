Бриллиант 50 карат стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен с выставки в Японии

Незадолго до закрытия охранник обнаружил отсутствие огромного бриллианта, витрина была открыта.

В Японии с выставки похищен бриллиант в 50 карат.

В Иокогаме из выставочного центра Pacifico Yokohama накануне вечером был украден огромный бриллиант. Вес бриллианта составляет 50 карат, оценочная стоимость около 1,8 миллионов долларов.

Незадолго до закрытия выставки охранник обнаружил отсутствие драгоценности. Витрина была открыта. Полиция считает, что ограбление совершила группа лиц, а план похищения был разработан очень тщательно. Не исключается, что соучастником ограбления был кто-то из сотрудников Pacifico Yokohama.

Видео: YouTube/ANNnewsCH