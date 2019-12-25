Жертвами наводнений и оползней в Японии стали 72 человека

Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

В Японии число жертв наводнений из-за непогоды возросло до 72 человек.

В Японии продолжаются мощные ливни, которые принесли с собой затопление, оползни и разрушения. ТАСС со ссылкой на общественное телевидение Японии сообщает, что жертвами наводнений и оползней на юго-западе страны стали 72 человека. По меньшей мере, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Основной удар стихии пришелся по юго-западной префектуре Кумамото – известно, что там погибли 64 человека.

В спасательных операциях принимают участие около 20 тысяч военных. Повреждения получили около 14 тысяч домов. В понедельник район стихийного бедствия посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее: В Японии из-за ливней погибли 42 человека

Фото:Kyodo, ANN