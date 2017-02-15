Появилось видео полета НЛО над Эдинбургом

На YouTube появилось видео странного небесного объекта в небе над исторической столицей Шотландии.

Уфологи Европы взбудоражены: они активно обсуждают видео, снятое в небе над Эдинбургом. Ролик был загружен на YouTube несколько дней назад. Сначала в нем говорилось о том, что неопознанный летающий объект парил во французской Нормандии. Однако позже по внешнему виду домов, попавших в кадр, интернет-расследователи установили истинное место съемки видео.

В описании ролика указано, что НЛО над Эдинбургом было замечено в феврале 2017 года. Это первое крупное появление "инопланетян" в Шотландии в этом календарном году. В кадр действительно попадают странные сдвоенные светящиеся шары. Они как-будто висят в воздухе, по краям шаров можно заметить языки пламени.

Заметим, что в комментариях к видео можно найти крайне скептические комментарии. Наиболее рассудительные зрители предположили, что на видео попал пожар в пригороде Эдинбурга, снятый через туман или дым в перспективе. Однако преданные фанаты уфологии настаивают, что они нашли очередное доказательство существования внеземной жизни.

Видео: UFO 2017, YouTube