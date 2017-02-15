Появилось видео отважного экскаватора, который пытался потушить горящий грузовик

В Выборгском районе прохожих поразило невиданное зрелище: водитель экскаватора помогал тушить грузовой автомобиль, охваченный огнем

ЧП произошло на Парнасе, на улице Федора Абрамова. По неустановленной пока причине пламя охватило грузовик MAN. На место происшествия вызвали сотрудников пожарной службы, но до того, как они прибыли, прохожие смогли увидеть необычное зрелище. Водитель экскаватора, который оказался на месте пожара, пытался сделать все возможное для того, чтобы погасить пламя, однако не очень в этом преуспел. Приехавшие пожарные – восемь человек и две единицы пожарной техники – сумели ликвидировать возгорание более эффективно, но кабина грузовика полностью выгорела. Люди в результате ЧП не пострадали.

Очевидцы делились впечатлениями об увиденном в социальных сетях, водитель экскаватора почти стал народным героем. На месте пожара работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются причины возгорания.

Видео: vk.com/Юрий Асташов