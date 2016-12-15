Смертельное видео из Омска: авто задавило пешехода на остановки

Водитель легковой иномарки не справился с управлением и врезался в остановку. В результате столкновения погиб пешеход. Виновник аварии госпитализирован в больницу с многочисленными травмами.

В минувший понедельник, 3 июля, в Омск под колеса легковушки угодил 42-летний мужчина. Инцидент произошел в десятом часу утра на 3-й Молодежной в Октябрьском округе. После столкновения шокированные очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, 42-летний водитель "Дэу Нексия" не справился с управлением и вылетел через встречку на обочину дороги, где сбил стоявшего на остановке человека. Затем легковушка на большой скорости протаранила дерево.

На кадрах можно заметить, что от удара пешехода подбросило на несколько метров в воздух.

К сожалению, пострадавший от авто мужчина скончался травм на месте происшествия. В свою очередь, виновника аварии с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. По какой причине произошла авария, предстоит выяснить специалистам.

Ранее мы сообщали, что появились новости из Петербурга: водитель легковушки сбил квадроцикл, а после скрылся с места ДТП.



Видео: youtube, ЧП Омск