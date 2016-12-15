Смертельные новости из Петербурга: водитель легковушки сбил квадроцикл, а после скрылся с места ДТП

В Кировском районе Ленобласти в кювете обнаружили бездыханное тело квадроциклиста. По предварительным данным, мужчина погиб в аварии с легковушкой.

В минувшее воскресенье, 2 июля, трассу в Ленобласти не поделили два транспортных средства: легковой автомобиль и квадроцикл. По всей видимости, инцидент произошел около трех часов дня на дороге между Назией и Жихарево в районе садоводства "Кирпичики". Шокированные случившимся очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы.

Прибывшие на место происшествия специалисты констатировали смерть квадроциклиста. По предварительным данным, он скончался от травм, полученных в серьезном ДТП.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. Правоохранители разыскивают еще одного предполагаемого участника аварии, который после столкновении поспешил скрыться с места ДТП. Он был на автомобиле красного цвета марки "Деу Нексия", которая принадлежит 70-летнему местному жителю.

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