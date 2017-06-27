Страшные новости из Петербурга: маршрутка с людьми протаранила забор на Народной

В Невском районе водитель общественного транспорта не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. В результате аварии микроавтобус получил серьезные повреждения.

Сегодня утром, 27 мая, в Северной столице трассу не поделили два автомобиля. Водитель маршрутки попытался избежать столкновения, однако не справился с управлением и протаранил забор. Инцидент произошел около десяти часов утра на Народной улице.

По словам свидетелей аварии, водитель маршрутки №49 на большой скорости спускался с Володарского моста. Рядом с ним также лихо гнал мужчина на "Жигулях". Дабы избежать неминуемого столкновения, шофер микроавтобус попытался совершить маневр, однако его план не удался, и он протаранил металлическое ограждение.

На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть маршрутки буквально смяло.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Водитель и пассажиры отделались испугом и ушибами.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"