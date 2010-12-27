После жуткой аварии на Кузнецовской между водителями завязалась драка

Сотрудники ГИБДД разнимали водителей после ДТП на Кузнецовской

Поздним вечером понедельника, 29 мая 2017 года, в Московском районе Петербурга произошла серьезная дорожная авария, в которой лишь чудом никто не пострадал. Подробности происшествия рассказали очевидцы в соцсетях.

Как стало известно, на перекрестке Кузнецовской улицы и Новоизмайловского проспекта водитель, уходя от столкновения, на скорости влетел в дорожный столб, на котором крепится рекламный баннер. Дорога была усыпана осколками.

Один из свидетелей дорожного происшествия рассказал, что водитель "Форда" на повороте не уступил дорогу "БМВ", и тот впечатался в опору рекламного щита. В аварии лишь чудом никто не пострадал.

При этом, уже когда для оформления происшествия на место прибыли инспекторы ДПС, между двумя водителями завязалась потасовка – водитель "Форда" обвинил мужчину на "БМВ", что тот летел со скоростью под полторы сотни километров в час. Второй участник инцидента с ним не согласился. В результате оппонентов пришлось растаскивать.

Фото: spb_today