После взрыва снаряда в гараже мужчина лишился кистей обеих рук

По предварительным данным, мужчина на Рябовском шоссе мог пилить снаряд болгаркой

Вечером среды, 1 марта 2017 года, на Рябовском шоссе в Петербурге в одном из гаражей взорвался неизвестный предмет (предположительно, снаряд).

По предварительным данным, взорваться он мог из-за механического воздействия: мужчина, который находился рядом с предметом в момент взрыва, пилил его болгаркой, и снаряд сдетонировал.

Около 20:40 взрывотехников ОМОН вызвали к дому 151 по Рябовскому шоссе. Кроме того, на место прибыли и медики. Мужчину, который был в гараже, госпитализировали с массивной кровопотерей и травматической ампутацией кистей обеих рук – кисти мужчине попросту оторвало.

На месте все ещё работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит установить точные обстоятельства произошедшего, а также наличие или отсутствие в гараже других боеприпасов.

Видео: архив