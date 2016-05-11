Популярный проспект в Петергофе перекроют

Изменения дорожного движения связаны с ремонтными работами.

В ближайшее время Санкт-Петербургский проспект в Петергофе будут частично перекрывать из-за ремонтных работ, которые будут вестись на участке от Фабричной улицы до Разводной улицы, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

Ограничение движения:

12 июня с 00:00 до 07:00 и с 22:00 до 07:00 13 июня

13 июня с 22:00 до 07:00 14 июня

Кроме того, 12 и 13 июня на Эйхенской улице введут одностороннее движение — от Разводной улицы к Санкт-Петербургскому проспекту. Перекресток Разводной улицы и Санкт-Петербургского проспекта закроют на период с 22:00 13 июня до 07:00 14 июня.

Ограничение появится и на Гофмейстерской улице. Из-за прокладки сетей движение будут ограничивать с 13 по 22 июня на отрезке от Санкт-Петербургского шоссе до Леонтьевской улицы.

Фото: Vestipmr.info