Актер Макс Максимов скончался от разрыва аневризмы

О смерти артиста стало известно 29 августа.

Российский актер и клоун Сергей Максимов, известный под псевдонимом Макс Максимов, умер в 80 лет. Причиной смерти стал разрыв аневризмы брюшной аорты, сообщил ТАСС.

По данным издания, вскрытие патологоанатома показало, что это разорванная аневризма брюшной аорты. Прощание с Максимовым пройдет 2 сентября в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае.

Актер родился в Москве 5 августа 1946 года. После школы он поступил в творческую мастерскую клоунских жанров и режиссерский факультет ГИТИСа. Максим Максимов работал не только клоуном-акробатом в Союзгосцирке, но и снимался в кино. Зрителям он запомнился по ролям в таких кинолентах, как "Доктор Живаго", "Страна чудес", "Летучая мышь", "Охотники за бриллиантами", "Обратная сторона Луны" и "Десантный Батя".

Ранее мы сообщали, что актера Юрия Цурило похоронят в Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)