Полтавченко навестил детей в оздоровительных лагерях Петербурга

Губернатор Северной столицы проинспектировал детские оздоровительные лагеря. Полтавченко посетил три площадки в Ленинградской области.

Глава города Георгий Полтавченко и спикер Законодательнго собрания Вячеслав Макаров проехались с проверками по трем детским лагерям Ленобласти. Первой точкой стал лагерь "Возрождение" в поселке Рощино Выборгского района. В заведении провели капремонт наружных сетей, нескольких зданий. На эту базу отправляют детей петроградского района.

Чиновники также посетили образовательный лагерь "Молодежное" в Курортном районе и на загородной базе детского сада №63 Петроградского района в поселке Репино.

На выездном совещании Полтавченко сказал, что город планирует сохранить и модернизировать все детские оздоровительные лагеря. Кроме того, в перспективе возведение новых площадок. По словам губернатора, важно не только обеспечить детям хорошие бытовые условия и питание, но разработать интересные образовательные программы.

Этим летом в загородных лагерях будут отдыхать 160 тысяч детей. Это на десять тысяч больше, чем в 2016 году. Всего в течение года за городом отдохнут 190 тысяч школьников и детсадовцев.