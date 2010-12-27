У полигона "Красный Бор" отозвали лицензию накануне опасных паводков

Ситуация вокруг полигона опасных отходов "Красный Бор" под Петербургом достигла "мертвой точки".

Полигон отходов "Красный Бор" в Петербурге все-таки лишился государственной лицензии на обеспечение безопасности объекта. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие". Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. По данным агентства, поводом для отзыва исключительно важной лицензии стал иск Департамента Росприроднадзора по СЗФО. У ведомства имелся целый комплекс претензий к скандальному полигону. В частности, их не удовлетворяли систематические нарушения при работе открытых карт-котлованов с опасными отходами (там было нарушено соответствие кислотно-щелочного баланса). Кроме того, экологи жаловались на дренирование токсичных веществ из карт-котлованов: говоря проще, возможность утечки опасных веществ в почву и воды.

Впрочем, отзыв лицензии не означает, что экологическая ситуация в районе "Красного Бора" станет лучше. С официальной документацией полигон мог рассчитывать на финансовые поступления от государства и частные средства, которые можно было бы пустить на обеспечение безопасности. Более того, Смольный планировал всерьез заняться ситуацией на "Красном Бору" в связи с всероссийским Годом экологии. Теперь же "Красный Бор" будет фактически заморожен, и это особенно опасно, если учесть угрозу надвигающейся поры паводков. Если весна 2017-го окажется полноводной, то незащищенные химические отходы вполне могут оказаться в реках, питающих водой Санкт-Петербург и окрестности.

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