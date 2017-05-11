Поймать угнавших такси петербуржцев помог фонарный столб

Стали известны подробности аварии, произошедшей накануне ночью на севере Петербурга. Напомним, трое молодых людей попытались угнать автомобиль "Солярис", водитель которого занимался извозом пассажиров. Поездка их продолжалась недолго, а окончилась на углу Рашетова и Энгельса. Автомобиль выбросило на газон, машина была смята, как консервная банка. Страшные фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы, подписчики сообщества spb_today.
У дома 157 по проспекту Энгельса злоумышленники напали на 28-летнего водителя, гражданина Киргизии, выбросили его из салона и скрылись на похищенной иномарке.
Находившийся за рулем 38-летний преступник не справился с управлением и у дома 69 по проспекту Энгельса врезался в столб освещения. Злоумышленники были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.
Один из грабителей во время ДТП получил травмы, и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Двое других, 29-ти и 38-ми лет, помещены под арест.
Видео: архив