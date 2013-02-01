Ими оказались два подростка в возрасте 16 и 14 лет.

Полицейские Абакана задержали несовершеннолетних автоугонщиков. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

В УМВД России по городу обратилась местная жительница, которая сообщила о краже автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. По ее словам, неизвестные угнали ее Lada Priora. Оперативники обнаружили машину на берегу реки Абакан без механических повреждений.

Полицейские установили личности автоугонщиков, которые проникли ночью в транспортное средство. Ими оказались два подростка в возрасте 16 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону осудят автоаферистов, обманувших покупателей машин на 57 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА