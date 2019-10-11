Всего от действий мошенников пострадали 233 человека.

В Ростове-на-Дону осудят автоаферистов, обманувших покупателей машин на 57 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

По данным следствия, в период с ноября 2019-го по сентябрь 2020 года 37-летний уроженец Москвы занимался криминальным бизнесом. Вместе со своими подельниками они заманивали клиентов в свои автосалоны, предлагая тем приобрести автомобили по заниженным ценам через оформление выгодного кредита. В договорах злоумышленников указывалась завышенная процентная ставка по займам, а машины не соответствовали изначально заявленным комплектациям.

Всего от действий мошенников пострадали 233 человека. Полицией были задержаны 11 автоаферистов, включая лидера преступного сообщества. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее мы сообщали, что сотрудники МВД разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА