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Жуткие фото: погоня за нарушителями на Энгельса закончилась аварией

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В Петербурге двое молодых людей пытались скрыться от полиции и серьезно пострадали

Около половины третьего часа ночи 10 мая на севере Петербурга произошла серьезная авария. Страшные фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы, подписчики сообщества spb_today. По рассказам очевидцев, двое молодых людей на Hyunday пытались уйти от полицейской погони – и безуспешно.

Поездка для молодых людей окончилась на углу Рашетова и Энгельса. Автомобиль выбросило на газон, машина была смята, как консервная банка.

–  Это было примерно в 2:30, – рассказали подписчики. – Он ехал с большой скоростью от полицейских (полиция с мигалками за ними), машина хотела повернуть налево на светофоре, но занесло из-за скорости. Это угонщики на угнаной тачке сваливали. Гнали под 150 км/ч. Живы, оба в тяжёлом состоянии в больничке.

На месте очевидцы насчитали четыре полицейские машины, пожарную, две машины реанимации и одну скорую. Видео: архив

Фото: spb_today

Теги: авария , дтп , дтп петербург , петербург , полицейская погоня , проспект энгельса
Категории: ДТП Новости СПб

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