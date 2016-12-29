В петербургском метрополитене знакомый толкнул мужчину под колеса движущегося поезда

Молодой парень скончался от полученных травм. Заведено уголовное дело.

Сегодня утром на станции метро "Площадь Александра Невского" поезд задавил человека. Инцидент произошел около 7.40. Движение поездов было остановлено примерно на 20 минут, из-за чего образовался коллапс. После наезда электропоезда молодого человека достали на платформу. Но врачи не смогли ему помочь, 22-летний пострадавший получил повреждения, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, незадолго до трагедии между погибшим и его знакомым вспыхнула ссора. В результате один из участников конфликта не смог сдержать своих эмоций и толкнул второго на рельсы под колеса движущегося состава. В данный момент, возбуждено уголовное уело по статье "Убийство". Принимают меры по задержанию подозреваемого. Об этом сообщает Петербургский дневник.

Ранее мы сообщали, что упавший на рельсы в метро человек погиб.

Видео: youtube, Метрология