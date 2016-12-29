Очевидцы: Упавший на рельсы в метро человек погиб

Пассажиры рассказали о падении человека на рельсы в метро Петербурга

Утром во вторник, 10 января 2017 года, на некоторое время оказалось парализовано движение поездов на "оранжевой" ветке петербургского метро. Как сообщили очевидцы, на станции "Площадь Александра Невского" на рельсы упал человек.

– На Ал.Невского со стороны Новочеркасской поезд стоит на половине станции, люди смотрят под первый вагон, видимо кто то упал. К станции подъехала машина реанимация и машина МЧС, – рассказал один из пассажиров.

Как сообщается, произошло это ранним утром. В 7.40 утра уже была закрыта для пассажиров станция метро "Ладожская". Закрыли также "Проспект Большевиков", приостановили движение поездов на "Достоевской".

– На Ладожской коллапс! Автобусы не могут закрыть двери. Маршрутки битком..., – рассказывали люди.

Точных данных о произошедшем нет, информация уточняется. Пишут, что упавший на рельсы мужчина погиб.

Видео: архив

Фото: spb_today