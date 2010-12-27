Подписчики Веры Брежневой разглядывают ее фото в мокрой рубашке

Вера Брежнева продолжает удивлять своих поклонников и подписчиков в Instagram. На этой неделе она выложила в Сеть свое фото в абсолютно мокрой рубашке.

В Instagram Веры Брежневой несколько часов назад появилось завораживающее фото. На нем звезда российского шоу-бизнеса предстала в эротичном и скромном образе одновременно. Ослепительная блондинка выложила снимок, на котором красавица запечатлена в мокрой рубашке на фоне морского побережья. Фото возбудило любопытство подписчиков Веры Брежневой, особенно мужчин. Они попытались разглядеть за прозрачной от воды тканью что-то пикантное, но не смогли. Вера целомудренно прикрыла свои "прелести" руками, так что снимок получился просто красивым, но не пошлым.

Отметим, что Вера Брежнева сейчас отдыхает вместе с близкими во Франции. Судя по всему, там и было сделано это наикрутейшее фото. Кстати, через пару часов экс-солистка ВИА ГРЫ запостила еще один прикольный кадр. На нем она запечатлена в коротком белом платье из пушистой ткани. "Курочка гуляет по улочкам", - подписала его жена Константина Меладзе. Эротики в новом посте было не так много, зато поклонники смогли полюбоваться на стройные ножки поп-дивы.

Фото: veravera