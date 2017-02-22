Подозреваемого в расстреле пенсионера оперируют под конвоем

Пенсионер Минобороны расстрелял грабителей у ТРК на Савушкина

Продолжают выясняться подробности перестрелки у торгово-развлекательного центра на парковке, произошедшей в среду днем, 22 февраля 2017 года. Вечером этого же дня за медицинской помощью в одну из петербургских больниц обратился мужчина с тяжелым огнестрельным ранением ноги.

Как выяснилось, полицейские предполагают, что за медицинской помощью обратился второй нападавший на пенсионера Минобороны. В настоящее время пострадавшего предполагаемого бандита оперируют под конвоем. Подле операционной дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в среду, 22 февраля, около половины третьего на парковке у торгово-развлекательного центра в доме 126 на улице Савушкина, произошла потасовка со стрельбой. Двое грабителей напали на военного пенсионера и попытались завладеть его имуществом. Когда мужчина не поддался, кто-то из преступников открыл огонь. В ответ мужчина достал свой наградной пистолет и ранил нападавших. Одному удалось сесть в Ford, где их дожидался третий злоумышленник-водитель. А вот другому повезло меньше. Он скончался от полученной травмы на месте.

видео: архив