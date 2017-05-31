Почти 300 человек не могут вылететь из Пулково в Анталью

В "Вим-Авиа" прокомментировали, что полностью контролируют ситуацию

В петербургском аэропорту Пулково с четырех часов утра 31 мая 2017 года три сотни пассажиров ожидают своего вылета в турецкую Анталью. Задержка рейса затянулась более чем на восемь часов, и встревоженные пассажиры уже успели пожаловаться на компанию-авиаперевозчика.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс Санкт-Петербург – Анталья должен был вылететь в четыре часа утра. Однако по состоянию на 9 утра 31 мая 2017 года рейс все еще не отбыл из аэропорта. Сейчас вылет намечен на 12 часов дня.

«Все пассажиры будут перевезены, как рейсами «Вим-Авиа», так и сторонних авиакомпаний. В данный момент осуществляется коррекция расписания. Часть пассажиров была размещена в гостиницах. Пассажирам в аэропорту предоставляются напитки и питание», – при этом сообщили в компании.

Задержка этого рейса не стала для компании единственной – в эту же ночь вылета более десяти часов ожидала группа детей, которые должны были отправиться в спортивный лагерь в Болгарии. Самолет с детьми вылетел только в половину первого часа ночи. Все это время пассажиры провели в "стерильной" зоне Пулково.

Видео: архив