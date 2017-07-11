Фестиваль "Опера - всем" перекроет движение в центре Петербурга: схема объезда

На несколько дней ограничат движение в центре Северной столицы из-за международного фестиваля "Опера - всем".

В среду, 12 июля, начинается VI Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем". Из-за проведения мероприятий в рамках этого фестиваля в центре Северной столицы ограничат движение.

Как сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения коснутся улицы Зодчего Росси, которая стала одной из площадок фестиваля. Кроме того полностью закрою движение на площади Островского и переулку Крылова. Ограничения будут действовать с полуночи 13 июля до конца 16 июля.

Подробнее о театральном фестивале и включенных в него операх можно узнать на Piter.tv: "Опера - всем" 2017 в Петербурге начнется с "Руслана и Людмилы": программа представлений.

Фото: КРТИ