У дома 29 по Курляндский улице перекрыто движение

В Петербурге 19 марта с 9:40 перекрыто движение у дома 29 по Курляндский улице в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.
Движение закрыто от Старопетергофского проспекта до улицы Циолковского в обе стороны по причине прорыва горячего водоснабжения.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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Фото: Piter.tv
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