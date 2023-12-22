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У дома 29 по Курляндский улице перекрыто движение
Сегодня, 11:17
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У дома 29 по Курляндский улице перекрыто движение

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Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

В Петербурге 19 марта с 9:40 перекрыто движение у дома 29 по Курляндский улице в Адмиралтейском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Движение закрыто от Старопетергофского проспекта до улицы Циолковского в обе стороны по причине прорыва горячего водоснабжения.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, курляндская улица, перекрытие движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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