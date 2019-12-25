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На трассе Р-23 "Псков" на 20 минут полностью перекроют движение
Сегодня, 11:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе Р-23 "Псков" на 20 минут полностью перекроют движение

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Ограничения введут в сторону Петербурга в районе поселка при ж/д станции Старое Мозино.

На 32-м км федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия) 29 октября с 01:00 по 01:20 будет закрыто движение для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут в сторону Петербурга в районе поселка при ж/д станции Старое Мозино. Движение в направлении Пскова будет осуществляться в штатном режиме.

На данном участке будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации.

Фото:  ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: перекрытие движения, трасса псков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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