На трассе Р-23 "Псков" на 20 минут полностью перекроют движение

Ограничения введут в сторону Петербурга в районе поселка при ж/д станции Старое Мозино.

На 32-м км федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия) 29 октября с 01:00 по 01:20 будет закрыто движение для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут в сторону Петербурга в районе поселка при ж/д станции Старое Мозино. Движение в направлении Пскова будет осуществляться в штатном режиме.

На данном участке будут устанавливать П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"