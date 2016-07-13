"Опера - всем" 2017 в Петербурге начнется с "Руслана и Людмилы": программа представлений

С 12 по 22 июля в Петербурге начинается фестиваль "Опера - всем" 2017. В программе четыре представления. которые пройдут на разных площадках города.

В Северной столице 12-22 июля пройдет I Санкт-Петербургский Международный фестиваль "Опера – всем". В программе традиционно шедевры оперной сцены из разных уголков мира. Фестиваль начнется в день святых апостолов Петра и Павла на Соборной площади Петропавловской крепости. Музыкальным руководителем "Опера – всем" стал Фабио Мастранджело, а арт-директором Виктор Высоцкий.

Заместитель председателя Комитета по культуре Федора Болтина заметил, что фестиваль является одним из интересных событий в культурной жизни Петербурга. Чиновник отметил, что каждый побывавший на "Опера – всем" стремится вернуться: зрители приходят семья и с дурзьями.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ "ОПЕРА – ВСЕМ" 2017



"РУСЛАН И ЛЮДМИЛА"

Опера Михаила Глинки откроет фестиваль. Ее покажут 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости. В основе произведения творения сразу двух значимых русских классиков: Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Иванович Глинка. В "Руслане и Людмиле" переплетаются российская история и героические персонажи. Главные партии в опере достались ведущим певцам: Денису Седову, Жанне Домбровской (Мариинский театр), Екатерине Крапивиной (Мариинский театр).

Начало представления: 19.00, 12 июля

Место: Соборная площадь Петропавловской крепости

"РИГОЛЕТТО"

На новой для фестиваля площадке дадут оперу Джузеппе Верди. Показ итальянского оперного шедевра с новой стороны откроет для горожан и туристов красоты улицы Зодчего России. Основные действия истории разворачиваются в палаццо. Среди ведущих исполнителей много звезд разные театров Петербурга и Москвы: Кирилл Жаровин (Санкт-Петербургъ Опера), Антонина Весенина (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Станислав Леонтьев (Мариинский театр), Елена Соммер (Мариинский театр).

Начало представления: 17.00, 15 июля

Место: улица Зодчего Росси

"ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК"

Перед дворцом парка развернется сцена для произведения Карла Марии фон Вебера. Автор поэтизировал силу природы и взаимоотношения между людьми. Пирвлекательность оперы также заключается в ее глубоком народном колорите. Главные партии у российских и иностранных артистов: Петр Цеханович (Санкт-Петербургский театр «Зазеркалье»), Артем Мелихов (Мариинский театр), Ольга Черемных, Микаэла Ди Каталано (Германия).

Начало представления: 19.00, 19 июля

Место: ЦПКиО имени Кирова

"КАРМЕН"

Фестиваль впервые состоится на территории музея-заповедника Царское Село. На фоне садов парка покажут "Кармен" Жоржа Бизе – одну из самых исполняемых опер в мире. Основой для произведения послужила новелла Просперо Мериме. Композитор же подари своему детищу прекрасные, местами маршевые, мелодии. В этой постановке задействовано немало иностранных исполнителей: Юлия Герцева (Швейцария), Франческо Пио Галассо (Италия), Владимир Целебровский и Софья Некрасова.

Начало представления: 17.00, 22 июля

Место: Парадный плац ГМЗ "Царское Село"

Видео: Piter.tv