Молодая петербурженка получила травму глаза и пальца из-за взорвавшейся бутылки кваса

Девушка из Петербурга получила травму глаза и повреждение фаланги пальца из-за взрыва бутылки с квасом. Напиток перебродил, пока стоял на солнце.

Молодая жительница Северной столицы стала жертвой бутылки кваса. 20-летняя девушка попала в НИИ ортопедии и травматологии имени Вредена с контузией глаза. Оказалось, что бутылка с напитком неделю стояла в теплом месте. Когда пострадавшая попыталась открыть ее, сосуд взорвался из-за продуктов брожения. Пробка от бутылки попала в глаз девушке.

Сначала помощь женщине оказали помощь врачи- офтальмологи, а потом травматологи. Оказалось, что кроме глаза бутылка повредила бугристость ногтевой фаланги пальца левой кисти руки. Как рассказали "Доктору Питеру", пациентку уже выписали на амбулаторное лечение. Врачи заявили, что это их первая жертва кваса.