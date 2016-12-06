Петербурженку обманули на 163 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули пенсионерку и продали лекарство за 163 тыс. рублей.

Сотрудникам петербургской полиции поступила просьба от пенсионерки наказать мошенника - "нейрохирурга". Она сообщила, что ей поставили диагноз по телефону и продали лекарства за 163 тыс. рублей.

Пенсионерка 76 лет рассказала сотрудникам полиции, что 20 июня ей позвонил на телефон мужчина и представился нейрохирургом. В ходе разговора женщина согласилась принять его "лаборанта". Тогда к дому подъехал молодой человек, который вручил пенсионерке баночку "лекарств" за 23 тыс. рублей.

В этот же день раздался звонок и снова от "нейрохирурга". По телефону он сделал женщине анализ головного мозга, а затем предложил пенсионерке 2 излечения: экстренная госпитализация или приобретение таблеток стоимостью 120 тыс. рублей, которые спасут жизнь. Пострадавшая сняла в банкомате 140 тысяч рублей и отдала их мошеннику за "чудо-средство".

Вскоре женщина поняла, что ее жестоко обманули и обратилась в полицию за помощью.