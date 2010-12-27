Петербурженка каблуком пробила дверь полицейской машины

Остановленная полицейскими женщина не хотела представлять и показывать документы, а когда ее пытались усадить в патрульную машину, она каблуком проломила дверь.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось столкнуться со странной горожанкой в понедельник, 12 июня. Полицейские остановили прохожую за мелкое хулиганство около дома 4 на Исаакиевской площади. Инцидент произошел около часа ночи.

Женщина не захотела называть своего имени и показывать документы. Служители закона попытались усадить ее в свою машину. Но тут хулиганка решила пошалить и начала сопротивляться. Она оказалась такой проворной, что каблуком пробила дверь служебного авто.

Тогда полицейские решили, что поведение женщина крайне странное. Тогда для нее вызвали скорую помощь. Врачи отвезли дамочку в психиатрическую больницу № 2 на осмотр.