Здание Психиатрической больницы №6 Петербурга может перейти РПЦ

В письме ректора академии РПЦ говорится о намерениях учреждения получить объект культурного наследия регионального значения "Александро-Невское Антониевское духовное училище".

Петербургская духовная академия РПЦ просит администрацию города передать ей в собственность здание Городской психиатрической больницы №6, которая находится в доме 9 по набережной Обводного канала. Обращение появилось на сайте комитета имущественных отношений 8 ноября.

В письме ректора академии говорится о намерениях учреждения получить объект культурного наследия регионального значения "Александро-Невское Антониевское духовное училище". В общении ссылаются на ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Площадь здания психиатрической больницы составляет порядка 9,3 тыс. "квадратов". Ранее в нем числилось Александро-Невское Антониевское духовное училище.

Ранее мы рассказывали о том, что Благовещенская усыпальница Александро-Невской лавры передана РПЦ.

Фото: сайт Городской психиатрической больницы №6