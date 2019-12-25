В Ленобласти мужчину направили на принудительное лечение за убийство

Согласно экспертизе, в момент совершения убийства обвиняемый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В Выборгском районе Ленобласти мужчину направили на принудительное лечение за убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

Следователи собрали доказательства того, что 46-летний петербуржец совершил убийство в состоянии невменяемости. Следствием и судом установлено, что 28 августа 2022 года на участке у дома в одном из населенных пунктов Выборгского района обвиняемый нанес несколько ударов руками по лицу 61-летнему потерпевшему. Затем ножницами и камнем он нанёс пострадавшему удары по жизненно важным органам. От полученных травм потерпевший скончался на месте. При этом, обвиняемый не осознавал опасность своих действий из-за хронического психического расстройства.

Согласно экспертизе, в момент совершения убийства обвиняемый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Суд постановил отправить петербуржца на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Ранее в Никольском рецидивист зарезал мужчину в ходе конфликта из-за собаки.

Фото: Piter.tv