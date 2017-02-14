Петербуржец выписал себе кокаин из Панамы по почте

Таможня Северной столицы выявила крупную партию наркотиков, которую житель города отправили по почте. Уголовное дело петербуржца направили в суд.

В Петербурге в Московский районный суд передали дело местного жителя, которого обвиняют в контрабанде наркотиков и приготовлении к сбыту. По версии расследования. Денис Смагин летом 2011 года через интернет заказал у неизвестного лица из Панамы наркотики. Партия была больше 250 граммов и стоила петербуржцу 1420 долларов. По курсу рубля на тот момент этот составляло около 40 тысяч рублей.

Продавец направил дурь в Петербург по почте с пометкой "документы". Но эта хитрость не помогла. Во время таможенного досмотра сотрудники "Пулково" изъяли кокаин. Подозреваемого вычислили и задержали. Возбудили уголовное дело, которое расследовали несколько лет. Сейчас все материалы направили в Московский районный суд, чтобы их рассмотрели по существу.

На прошлой неделе забавный случай произошел в Северной столице на заседании. В Петербурге наркоторговец в наручниках сбежал после оглашения приговора. Мужчина должен был отправиться на пять лет в колонию, но решил уйти на свободу. Объявлен план "Перехват".