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Вчера, 23:53
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Camui
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В Петербурге наркоторговец в наручниках сбежал после оглашения приговора

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Приставы вывели осужденного из зала суда и приковали наручниками в комнате отдыха, но оставшись в одиночестве преступник сумел освободиться и скрылся

 По предварительной информации, мужчина был признан виновным в производстве и сбыте наркотиков. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. После оглашения приговора конвой вывел осужденного из зала суда, оставил мужчину в комнате отдыха, приковав наручниками к спецконструкции. По неустановленной причине конвой не остался в помещении с преступником. Оставшись в одиночестве, злоумышленник сумел освободиться, после чего покинул здание суда. В городе объявлен план «Перехват».

В суд прибыл сотрудник районного следственного отдела ГСУ СК РФ по Петербургу, возможно возбуждение уголовного дела о «халатности» в отношении судебных приставов.
Видео: канал Piter.tv
 
Теги: конвой , наркоторговец , петербург , побег , суд
Категории: Новости СПб

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