В Петербурге наркоторговец в наручниках сбежал после оглашения приговора

Приставы вывели осужденного из зала суда и приковали наручниками в комнате отдыха, но оставшись в одиночестве преступник сумел освободиться и скрылся

По предварительной информации, мужчина был признан виновным в производстве и сбыте наркотиков. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. После оглашения приговора конвой вывел осужденного из зала суда, оставил мужчину в комнате отдыха, приковав наручниками к спецконструкции. По неустановленной причине конвой не остался в помещении с преступником. Оставшись в одиночестве, злоумышленник сумел освободиться, после чего покинул здание суда. В городе объявлен план «Перехват».

В суд прибыл сотрудник районного следственного отдела ГСУ СК РФ по Петербургу, возможно возбуждение уголовного дела о «халатности» в отношении судебных приставов.

Видео: канал Piter.tv