Петербуржец насиловал собственную 13-летнюю дочь больше месяца

За растление ребенка житель Северной столицы отправится в тюрьму на 14 лет. Мужчина неоднократно издевался над девочкой.

Несколько лет назад житель Петербурга изнасиловал собственную дочь. Он надругался над девочкой в оной из квартир Приморского района. Затем мужчина неоднократно издевался над ребенком. Когда прознали об растлении отцом несовершеннолетней, подозреваемого арестовали.

Следователям удалось установить факт совершения насильственных действий сексуального характера в период с марта по апрель 2015 года в отношении потерпевшей. Спустя некоторое время вынесли обвинительный приговор.

Отец-педофил понесет наказание в виде заключения в колонии строго режима. Насильник отправится в тюрьму на 14 лет. К сожалению, даже такое решения суда не способно стереть из памяти девочки-подростка издевательств собственного папаши-извращенца.

Ранее мы сообщали, что 10-летняя москвичка отправляла свои обнаженные фото педофилу в сети.