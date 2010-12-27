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Петербуржец насиловал собственную 13-летнюю дочь больше месяца
Сегодня, 16:35
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Ustsova
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Петербуржец насиловал собственную 13-летнюю дочь больше месяца

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За растление ребенка житель Северной столицы отправится в тюрьму на 14 лет. Мужчина неоднократно издевался над девочкой.

Несколько лет назад житель Петербурга изнасиловал собственную дочь. Он надругался над девочкой в оной из квартир Приморского района. Затем мужчина неоднократно издевался над ребенком. Когда прознали об растлении отцом несовершеннолетней, подозреваемого арестовали.

Следователям удалось установить факт совершения насильственных действий сексуального характера в период с марта по апрель 2015 года в отношении потерпевшей. Спустя некоторое время вынесли обвинительный приговор.

Отец-педофил понесет наказание в виде заключения в колонии строго режима. Насильник отправится в тюрьму на 14 лет. К сожалению, даже такое решения суда не способно стереть из памяти девочки-подростка издевательств собственного папаши-извращенца.

Ранее мы сообщали, что 10-летняя москвичка отправляла свои обнаженные фото педофилу в сети.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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