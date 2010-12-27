10-летняя москвичка отправляла свои обнаженные фото педофилу в сети

Школьница стала жертвой интернет-извращенца: она высылала эротические снимки своему растлителю. Шокированный перепиской в соцсети отец девочки написал заявление в полицию.

Недавно стало известно, что юная москвичка подверглась нападкам со стороны интернет-педофила. Извращенец переписывался с несовершеннолетней несколько месяцев. Периодически он просил девочку выслать ему интимные фотографии. Школьница покорно исполняла требования развратника.

В какой-то момент отец 10-летней москвички обратил внимание на странную переписку. Мужчина был шокирован увиденным. Он незамедлительно обратился за помощью в правоохранительные органы. В данный момент, сотрудники полиции выясняют детали случившегося. Они уже опросили школьницу и отца девочки. Также правоохранители продолжают вести поиск подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени педофил искал своих жертв через соцсеть. Мужчину интересовали девочки-подростки в возрасте от 12 до 15 лет.