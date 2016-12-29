Петербуржцы заметили на ясном небе гало

Горожане в социальных сетях делятся фотографиями необычного солнечного явления - гало. А точнее его разновидности паргелия.

В Северной столице не просто пришел долгожданный солнечный день. Вместе с небесным светилом в Северной столице образовалось необычное солнечное явление. В разный районах горожане видят гало, а точнее его разновидность – паргелий. Из себя это явление представляет два "дополнительных" солнца небольшого размера на равном расстоянии от главной звезды нашей системы. Дополнительные светила представляют собой яркие радужные пятна, расположенные на одной линии с солнцем.

Понедельник, 6 февраля, в Северной столице напомнил горожанам о зиме. Температура опустилась до -13 градусов, а к ночи и вовсе обещают падение до -23 градусов. Зато вместе с холодным воздухом в город пришло солнце, которого давно не было. Сегодняшний день назвали самым ясным за последние 16 дней.

В начале января в подобное явление уже наблюдали в Петербурге. Горожане делились фото и видео редкого явления. Примечательно, что в тот период в Северной столице также было морозно и солнечно, как сегодня.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube