В Петербурге впервые с 1966 года третья декада февраля прошла без солнца

В Петербург с приходом календарной весны могут появиться прояснения в облаках. Об этом рассказал синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.
Синоптик отметил, что, если 29 февраля солнце так и не покажется, то вся третья декада феврале в Северной столице будет совсем без солнца. Такое было последний раз в 1966 году.
В остальные года солнце появлялось в Петербурге хотя бы на один день. Например, в 2021 году оно светило 2,8 часа в третьей декаде, в 2012 году – 4,3 часа, в 1974 и 1977 годах появлялось по одному дню.
В Петербурге 29 февраля ожидается без существенных осадков.
Фото: Piter.tv
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