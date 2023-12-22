В Петербурге впервые с 1966 года третья декада февраля прошла без солнца

В остальные года солнце появлялось в Петербурге хотя бы на один день.

В Петербург с приходом календарной весны могут появиться прояснения в облаках. Об этом рассказал синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Синоптик отметил, что, если 29 февраля солнце так и не покажется, то вся третья декада феврале в Северной столице будет совсем без солнца. Такое было последний раз в 1966 году.

В остальные года солнце появлялось в Петербурге хотя бы на один день. Например, в 2021 году оно светило 2,8 часа в третьей декаде, в 2012 году – 4,3 часа, в 1974 и 1977 годах появлялось по одному дню.

В Петербурге 29 февраля ожидается без существенных осадков.

Фото: Piter.tv