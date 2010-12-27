На мосту со скандальной репутацией неизвестные активисты разместили портрет поэтессы Анны Ахматовой и большую надпись в виде ее фамилии.

Петербуржцы переименовали мост Кадырова в Ахматовский. Минувшей ночью на мосту через Дудергофский канал появилась большая надпись "Ахматовский", а также профиль поэтессы Анны Ахматовой, которые разместили неизвестные активисты, сообщает РИА ФАН.

Мост получил свое название в июне 2016 года, когда топонимическая комиссия проголосовала за то, чтобы увековечить имя Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики. Многие петербуржцы были недовольны таким решением. В частности, на сайте change.org был устроен сбор подписей за переименование моста, с чем согласились более ста тысяч человек.

Несмотря на это и на митинг, который проходил на Марсовом поле, городские власти не стали менять название. Поэтому, по мнению некоторых горожан, имя "Ахматовский" подходит культурной столице России, ведь оно созвучно не только именем Кадырова, но и с фамилией легендарной поэтессы, жившей в Петербурге.

В итоге картонная инсталляция продержалась меньше суток. Уже днем 18 июня она была разрушена неизвестными людьми.

Фото: instagram.com/georgeporotov