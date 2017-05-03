Петербуржцы могут предложить Смольному свой маршрут ВСД

Власти Северной столицы дали горожанам три месяца, чтобы те внесли свои предложения по маршруту Восточного скоростного диаметра.

Комитет по градостроительству и архитектуре решил прислушаться к горожанам в вопросе маршрута Восточного скоростного диаметра. Петербуржцы могут обратиться в Смольный и представить свое видение трассировки ВСД. 28 апреля появилось соответствующее распоряжение.

Вариантов маршрута дороги ждут от жителей города до 30 июля. Полностью документы по проекту восточного брата ЗСД должны быть готовы к 30 апреля 2018 году.

В середине апреля стало известно, что в проекте ВСД изменили спорный участок от Энергетиков до Коммуны. Именно эта часть дороги вызывала больше всего недовольства у жителей районов.

В начале марта Piter.tv сообщал, что Смольный ищет проектировщиков для Восточного скоростного диаметра за 76 млн. на прошлой неделе стало известно, что проектировкой двух участков ВСД за 64 млн рублей займется компания из Петербурга.