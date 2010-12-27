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Алиментщика из Петербурга отправили к колонию на 80 дней из-за долга в полмиллиона
Сегодня, 11:16
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Asyaromanenkova
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Алиментщика из Петербурга отправили к колонию на 80 дней из-за долга в полмиллиона

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Задолжавшего полмиллиона своему шестилетнему сыну петербуржца на 80 дней отправили в колонию-поселение, так как он не хотел идти на обязательные работы.

Суровое наказание для алиментщика из Петербурга выбрал мировой судья. Мужчина должен был отдавать четверть своих заработков на содержание шестилетнего сына. Однако мужчина не торопился исполнять свой отцовский долг. Когда задолженность выросла до 500 тысяч рублей, в дело вмешались судебные приставы.

Как сообщают в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, вернуть совесть 30-летнему папаше пытались сначала мягкими методами. Мужчина заявлял, что передавал деньги в руки матери ребенка, но не смог подтвердить это документами. В результате на него завели уголовное дело. Суд отправил уклониста на принудительные работы, но ему это не понравилось.

Мужчина не захотел работать жилищно-коммунальной службе и получать маленькую зарплату. Тогда наказание заменили на колонию-поселение. Там алиментщик проведет 80 дней.

Теги: алименты , колония-поселение , новости питера , новости спб , фссп
Категории: Новости СПб

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